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تعويض بـ210 ألف دينار لعامل سقط من لعبة مائية في عمان

منذ ساعة واحدة
تعويض بـ210 ألف دينار لعامل سقط من لعبة مائية في عمان

وطنا اليوم:أصدرت هيئة قاضي محكمة صلح جزاء عمان، القاضي كمال السمردلي، حكمًا ضد شركة مختصة بالألعاب المائية، وألزمتها بدفع مبلغ 210 ألف دينار كتعويض ضرر لعامل تنظيف أصيب بشلل تام نتيجة سقوطه من أحد الألعاب التابعة للشركة أثناء عمله في التنظيف.
ووفقًا لقرار المحكمة، أُصيب أحد الموظفين المكلفين بتنظيف الألعاب المائية بكسور متعددة في الأطراف والجسم نتيجة انزلاقه أثناء تنظيفه للعبة “السحسيلة” المائية، وسقوطه خارج المسبح المخصص واصطدامه بالأرض، مما تسبب في إعاقته بنسبة 100 بالمئة.
تبين للمحكمة أن شركة الألعاب المائية المدعى عليها لم توفر وسائل السلامة العامة للعاملين وزائري المنتجع المائي، وأن هذا يشكل خطأً جسيمًا من الشركة المدعى عليها وساهم في الإصابة المترتبة على العامل المدعي.
وقررت المحكمة بناءً على أحكام المادة 343 من القانون المدني أن تكون الشركة ملزمة بدفع تعويض ضرر بقيمة 210 ألف دينار للعامل المدعي


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