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جمعية جماعة الإخوان المسلمين تدعو لوحدة هدف الأمة من اجل فلسطين في ذكرى النكسة

منذ 4 ثواني

وطنا اليوم – قالت جمعية جماعة الاخوان المسلمين ان صور التهجير القسري للشعب الفلسطيني ما زالت ماثلة في وعي ووجدان الأجيال، مهما مضت عليها السنوات وجرت عليها الأحداث والمواقف.
واكدت الجمعية في بيان لها بمناسبة ذكرى النكسة الخامس من حزيران لن تنمحي من عقل الأمة، وسوف يبقى الشعور الغاضب الذي يملا نفوس العرب الشرفاء. وأحرار الأمة يتأجج يوما بعد يوم مع كل قطرة دم تراق في أرض فلسطين، ومع كل دمعة تسقط من عين كهل أو عجوز أو أب أو أم غادر بيته وأرضه قسرا تحت وقع القنابل والرصاص.

وأضافت الجماعة أنه لن يهدأ ضمير الأمة الحي حتى يعود الحق إلى أهله وتعود الأرض إلى أصحابها، ولن يتحقق ذلك إلا بوحدة الأمة تحت هدف التحرير ورد الحق ووقف الظلم وشلال الدم الشريف في المسجد الاقصى وما حوله، وأن هذه الجريمة التي مازالت تكبر منذ النكبة والنكسة إلى اليوم بكل أدوات التوحش الصهيوني لن تحبط عزم الصمود ولن يدخل اليأس إلى قلوب المرابطين في فلسطين وفي كل مكان رفضا للاحتلال وتحديدا بممارساته التي تتجاوز كل عرف وقانون وقيمة إنسانية.

وتقف الجماعة خلف القيادة الهاشمية في دفاعها المستمر والقوي عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه وعن حق المسلمين في مقدساتهم.

إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم..

والحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين.

المراقب العام
المحامي محمد القطاونة


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