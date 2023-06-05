كتب الدكتور أيمن الخطيب.. عن الرعاية الصحية

الدكتور أيمن محمد رمضان الخطيب

عندما نتحدث عن الرعاية الصحية في الأردن، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنها تختلف عن الأنظمة الصحية في بريطانيا وأمريكا وأستراليا ودول الخليج واتي تقدمت بالرعية الصحية ،، في الغرب، يعتبر طبيب الأسرة أساسياً ومركزياً في نظام الرعاية الصحية. وراتبه ودخله عادةً ما يكون أعلى من تخصصات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك تخصصات ثانوية في طب الأسرة، مثل طب السكري وطب الشيخوخة وطب كبار السن وطب الرجال وطب النساء وطب المراهقين، وغيرها.

في هذا النظام، لا يُسمح لمدير مستشفى بالتشاور مع استشاري قلب أو أي تخصص آخر إلا بتوجيه رسمي من طبيب الأسرة. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإجراء إلى حدوث مشاكل وتعقيدات. على سبيل المثال، في حالة ما إذا كانت زوجة مدير مستشفى ترغب في تحويل مريض روتيني، قد يحدث بعض الضجة والاستياء.

وفي دول الخليج، توجد عيادات للعديد من التخصصات في المستشفيات الحكومية، بما في ذلك طب الأسرة. تُعرف هذه العيادات بمصطلح “الرعاية الأولية” (Primary Care)، وتهدف إلى تخفيف الضغط على المستشفيات من خلال تقديم الرعاية الأولية. يمكن العثور في هذه العيادات على تخصصات مثل أمراض