الاردن مقرا للمركز العربي للتحكيم الهندسي وسمارة رئيسا له

وطنا اليوم- أعلن نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي عن أطلاق المركز العربي للتحكيم الهندسي ومقره العاصمة عمان، وذلك بحضور الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي وممثل وزير الاشغال العامة والاسكان مدير دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة العربية للتحكيم الهندسي، ووفود من عدة هيئات هندسية عربية من الدول العربية الشقيقة الأعضاء في الاتحاد.

وأكد نقيب المهندسين أن الهدف الرئيس من وجود المركز العربي للتحكيم الهندسي هو التحكيم الهندسي المستقل الذي يضمن حقوق جميع اطراف الخلاف بحيادية وعادلة ضمن الأسس التعاقدية والقانونية الخاصة بذلك، والى جانب ذلك فأنه سوف يكون المركز الوحيد المعتمد من اتحاد المهندسين العرب لإعداد المحكمين وتدريبهم وتصنيفهم في الوطن العربي، كما اعرب نقيب المهندسين بأنه سوف يجري العمل والمتابعة لاعتماد المركز من قبل الحكومة الأردنية بلد المقر وخاصة بعد ترحيب وزير الاشغال بقرار اقامة المركز العربي للتحكيم واعرابه عن دعمه.

كما لفت النقيب الى أن نقابة المهندسين الاردنيين استضافت خلال الايام الماضية عدة اجتماعات لهيئات ولجان اتحاد المهندسين العرب لتناقش خططها السنوية والمبنية على التفاعل البناء مع النهضة العمرانية التي تشهدها الدول العربية والتي تتطلب تعزيز التعاون المشترك والعمل الهندسي المشترك وتوثيق العلاقات بين الشركات الاستشارية العربية كي تتمكن من أخذ حصتها من هذا العمل وليكون لديها القدرة على منافسة الشركات الأجنبية التي تتجاوز قدراتها قدرات الشركات العربية المنفردة في مجال القطاع الاستشاري العربي، لافتا الى انه تقرر عقد العديد من الورشات والمؤتمرات والدورات التي ستساهم في رفع مستوى مهنة الهندسة وتطوير أداء وكفاءة المهندسين العرب .

من جانبه قال الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب انه تم اتخاذ قرار بتشكيل مجلس ادارة للمركز العربي للتحكيم الهندسي برئاسة نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وعضوية كل من المهندس جودت يغمور -الاردن، المهندس عمر سلام – العراق، المهندس ناصر المطيري – الكويت، المهندس محمد الغولة -ليبيا، المهندس حسني ماضي- الاردن، المحامي ثائر النجداوي – الاردن. لافتا الى أن المركز سيكون له ثلاثة مراكز إقليمية موزعة لتغطي خدمات المركز أكبر عدد من الدول العربية بحيث يكون هنالك مركز في الخليج العربي وآخر في المشرق العربي، والثالث في المغرب العربي، كما سيسعى اتحاد المهندسين العرب لإقراره والاعتراف به من قبل وزراء الإسكان والتعمير العرب في اول اجتماع لمجلسهم الدوري، مشددا على ضرورة توقيع اتفاقيات تعاون مع دول العالم لإثراء ودعم المركز وكذلك التأكيد على ضرورة أن يكون المركز مستقلاً استقلالا كاملا حتى يكون محل ثقة لدى الجميع.

من جهته بارك ممثل وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس محمود خليفات هذا الانجاز مؤكدا بأن الحكومة كانت وما زالت تدفع باتجاه انشاء المركز العربي للتحكيم الهندسي وستمضي بالإجراءات اللازمة لاعتماده، وبين أن المركز أصبح حاجة لتلافي اللجوء الى التقاضي طويل الأمد، مؤكدا أن المركز جاء ثمرة طيبة لجهود نقابة المهندسين الاردنيين واتحاد المهندسين العرب حيث سيساهم في الاقبال على التحكيم كأداة للتقاضي في المشاريع الهندسية، وسيحافظ على الخبرات ويعظمها في مجال التحكيم الهندسي، وينظم اجراءات التحكيم ويضبطها، وكما سوف يساهم بتسويق الخبرات الهندسية الاردنية والعربية بهذا المجال.