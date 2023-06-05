الأمير الحسن يضع حجر الأساس لفرع المركز الوطني للسكري في إقليم الجنوب

وطنا اليوم:وضع سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الاثنين، حجر الأساس لفرع المركز الوطني للسكري والغدد الصم في منطقة الجنوب في حرم جامعة مؤتة.

وأكد سمو الأمير الحسين في كلمة له، أهمية التركيز على التشاركية الموضوعية والتكامل والتداخل بين النظم وتشبيك العمل لمعالجة القضايا الحيوية والتحديات التي تواجه الصحة والتعليم والطاقة والمياه والبيئة.

وأوضح سموه أهمية الاعتماد على فهرس الحرمان المتعدد لتحديد أوجه الحاجة، خصوصاً في المجال الصحي ما يساعد في تحديد الحاجات والأولويات.

بدروه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، لفت في حدثه إلى إنجازات وزارة الصحة بمحافظة الكرك ضمن تشاركية مع جامعة مؤتة من حيث تحويل مستشفى الكرك الحكومي إلى مستشفى تعليمي ورفده بالاختصاصات الطبية اللازمة من كوادر الجامعة إضافة إلى التشاركية مع الخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص وتشغيل وحدة القسطرة القلبية على مدار الاسبوع لتخفيف الضغط على مستشفيات الوزارة بالعاصمة.

من جهته أشار رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة الدكتور كامل العجلوني إلى أن فكرة إنشاء المركز بدأت قبل 30 سنة عندما أظهرت دراسة أجريت في الصريح وصخرة والمزار الجنوبي أن نسبة السكري وارتفاع التوتر الشرياني والسمنة واختلاط الدهون مرتفعة وأنها في ازدياد في الأردن وتقدر بربع المواطنين لافتا إلى أنه تم إعادة الدراسة من قبل وزارة الصحة التي أظهرت تطابق في النتائج.

وعبر الدكتور العجلوني عن تقديره لجهود سمو الأمير الحسن بن طلال ومساهمته ودعمه لإنشاء المركز الوطني للسكري.

وعلى هامش وضع حجر الأساس، التقى سموه عدد من الطلبة والأساتذة بالجامعة، حيث اطلع على مشاريع ريادية وتجارب طلبة في مجال بناء الفرق البحثية متعددة التخصصات وتعاون الجامعة من خلال هذه الفرق مع الجامعات الأردنية والأجنبية.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية تعزيز وزيادة التعاون والتواصل الفكري والموضوعي بين الجامعات والمؤسسات العلمية والجهات الفاعلة لتكامل الجهود والمقاربة من خلال إزالة الحواجز أمام الابتكار التكنولوجي ومشاركة المعرفة.

وشدد على ضرورة إيجاد شبكة بحثية استطلاعية للاتجاهات والقيم “باروميتر عربي” ومجلس اقتصادي واجتماعي في المشرق يعملان على إتاحة البيانات لجميع الأطراف الفاعلة وذلك لتحديد الأولويات والوصول إلى المعلومة المطلقة.

وأشار سموه إلى أهمية الارتكاز على قاعدة بيانات معرفية قادرة على معرفة قدرات واحتياجات اللاجئين للاستفادة من قدراتهم لتمكينهم وإشراكهم في المجتمعات اللاجئة والمستضيفة.

ودعا سموه إلى تطوير “الوادي المتصدع الكبير”، الذي يمتد من شرق البحر الأبيض المتوسط عبر جنوب شرق البحر الميت والبحر الأحمر، ثم جنوبًا عبر شرق إفريقيا، حيث أن تمكين وتفعيل دور سكان هذه المناطق هو خط دفاع للمجتمعات ضد الأزمات المختلفة وأبرزها أزمات المناخ