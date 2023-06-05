بيان صحفي صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني “تحت التأسيس”

وطنا اليوم:يصادف اليوم الذكرى السنوية 56 لنكسة حزيران 1967 والتي تعتبر نقطة تحوّل حاسمة في تاريخ الشرق الأوسط والمنطقة باحتلال إسرائيل لما تبقى من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة،إضافة إلى مرتفعات الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية، ما شكل حدثا مؤلما في حياة الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة بأسرها، من تشريد وانتهاك للحقوق الإنسانية والقانونية لمئات الآلاف من الفلسطينيين والسوريين، ولا تزال تداعيات هذه النكسة مستمرة، في تنكّر صارخ للشرعية الدولية.

وبهذه المناسبة يؤكد الحزب المدني الديمقراطي الأردني “تحت التأسيس” على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، ويدعو أحرار العالم إلى العمل بجد لإنهاء أطول احتلال في العالم، وإعادة الحقوق لأصحابها ووقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ودعم صموده ونضاله من أجل الحرية والكرامة والحقوق الأساسية والحياة الكريمة.

كما يثمن الحزب الموقف الأردني الرسمي والشعبي الثابت الداعم لأهلنا في فلسطين، بما في ذلك حقهم التاريخي والشرعي بتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، ويدعو القوى الفلسطينية الفاعلة إلى إنهاء حالة الإنقسام والوصول إلى وفاق وطني من أجل تحقيق أهدافها المشتركة وإنهاء الاحتلال واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

وبهذه المناسبة نستذكر الشهداء والجرحى الأردنيين والعرب على ثرى فلسطين والقدس، ونؤكد على التلاحم بين الشعبين الأردني والفلسطيني ووحدة المصير فيما بينهما، وندرك بأن الإحتلال زائل لا محالة، والنصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني وستعود الأرض لأصحابها.

حفظ الله الأردن وفلسطين من كيد الأعداء، والمجد لأرواح الشهداء الذين يروون بدمائهم الأرض الطاهرة المقدسة.

الحزب المدني الديمقراطي الأردني “تحت التأسيس”