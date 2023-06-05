الانتهاء من صيانة وتأهيل جزء من طريق عمان – جرش – إربد خلال عام

وطنا اليوم:تبدأ أعمال صيانة وإعادة تأهيل جزء من طريق عمان – جرش – إربد وبالتحديد المنطقة الممتدة من جسر سلحوب لغاية المنطقة الحرفية التابعة لبلدية جرش بطول 25 كم، اعتبارا من مساء اليوم.

وقال مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس معن الربضي، إن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل للطريق المذكورة أعلاه ستستمر يوميا من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا.

وفي حديثه مع التلفزيون الأردني، الاثنين، أشار إلى أن المدة الزمنية للانتهاء من الطريق سنة كاملة بحسب العقد الذي تم إعطاؤه للمقاول، آملا الانتهاء منه قبل هذه الفترة الزمنية بكثير.