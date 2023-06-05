بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الانتهاء من صيانة وتأهيل جزء من طريق عمان – جرش – إربد خلال عام

منذ ساعة واحدة
الانتهاء من صيانة وتأهيل جزء من طريق عمان – جرش – إربد خلال عام

وطنا اليوم:تبدأ أعمال صيانة وإعادة تأهيل جزء من طريق عمان – جرش – إربد وبالتحديد المنطقة الممتدة من جسر سلحوب لغاية المنطقة الحرفية التابعة لبلدية جرش بطول 25 كم، اعتبارا من مساء اليوم.
وقال مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس معن الربضي، إن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل للطريق المذكورة أعلاه ستستمر يوميا من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا.
وفي حديثه مع التلفزيون الأردني، الاثنين، أشار إلى أن المدة الزمنية للانتهاء من الطريق سنة كاملة بحسب العقد الذي تم إعطاؤه للمقاول، آملا الانتهاء منه قبل هذه الفترة الزمنية بكثير.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:54

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تزور وزارة الاستثمار

16:49

عمان الأهلية.. نجوم على الأكتاف وبراءات اختراع وبرونز على الأعناق والتايمز شاهد على الصدارة

16:33

المعايطة: ضرورة الحفاظ على الأمن الأسري كونها لبنة أساسية في بناء المجتمع

16:20

مديرة مدرسة تلقي بفطور مجموعة من الطالبات في الحاوية

16:02

ندوة لمركز الدراسات المستقبلية في فيلادلفيا : إدارة الأزمات في الوطن العربي : الأردن نموذجاً‎‎

15:58

مشاريع الرياديات تتألق ضمن المنافسة على جائزة ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي

15:37

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال

15:32

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

15:27

المحادين يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك بتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية

15:19

الفراية يرعى احتفال “ابشر سيدنا” والنادي الفيصلي بالاستقلال وزفاف ولي العهد

14:55

بعد التوقيع.. تفاصيل عقد كريم بنزيما مع نادي اتحاد جدة

14:31

انفجار علبة معطر يحطم زجاج مركبة في الكرك

وفيات

وفيات الاثنين 5-6-2023وفيات الأحد 4-6-2023أسرة جامعة عمان الأهلية تنعى فقيدها المرحوم أ.د. أيمن أبو رمانالعيسوي وحسان في تشييع جثمان الفزاع مستشار الملكوفيات الجمعة 2-6-2023