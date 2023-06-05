مديرة مدرسة تلقي بفطور مجموعة من الطالبات في الحاوية

وطنا اليوم:شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة تحقيق بحادثة إلقاء مديرة إحدى المدارس الحكومية في منطقة القويسمة الطعام الذي أحضرته مجموعة من الطالبات لعمل نشاط فطور جماعي ، في حاويات القمامة ، بحسب ما أكده مدير تربية لواء القويسمة الدكتور أحمد الشرفات .

وبين الشرفات أن تشكيل اللجنة جاء بإيعاز مباشر من وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الذي تابع الحادثة باهتمام وطلب تزويده بنتاج التحقيق وبشكل عاجل.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا صورا وفيديو لقيام مديرة المدرسة بإلقاء كميات الطعام التي أحضرنها الطالبات ، منتقدين ذلك التصرف ، سيما أن هذا الطعام المتنوع أعد من مصروف الطالبات الشخصي الذي يحصلن عليه من الأهالي.

وأضاف الشرفات أنه تم التواصل مع مديرة المدرسة ، التي ذكرت بدورها أنه لديها تعليمات تمنع إدخال الأطعمة الى المدارس ، خاصة بعد حالات التسمم التي حدثت في مدارس عدة مؤخرا ، مشيرة الى أنها احتفظت بالطعام ولكن الطالبات أصررن على إقامة النشاط ، موضحة في الوقت ذاته أن الطعام يحتوي على مواد تتعرض للتلف بسرعة.

ولفت الشرفات الى أن نتائج التحقيق ستعلن غدا ، وسيتم بناء عليها محاسبة من يثبت تقصيره ، منوها في الوقت ذاته الى أن الوزارة مع مصلحة الطلبة وعدم إلحاق الظلم بهم.

وروت أم أحمد، تفاصيل ما حدث مع ابنتها وزميلاتها في إحدى المدارس الحكومية بالعاصمة عمّان.

وقالت في حديث اذاعي، إن ابنتها وزميلاتها، قُمن بإحضار طعام إلى الصف في اليوم الأخير من الدوام الرسمي، كوداعية للفصل الثاني.

وأضافت: “اتفقت مع زميلاتها لجلب طعام الى الصف وعمل فطور جماعي وتقضية أوقاتا ممتعة”، مستدركة أن الطالبات لم يطلبن الإذن من المديرة كما أنهن لا يعلمن أن الطعام الجماعي ممنوع في المدرسة.

وتابعت: “تفاجأت الطالبات، بمصادرة الاكل من قبل مديرة المدرسة، ورميه في الحاويات، في مشهد غير مقبول”.

وأفادت : “الطالبات تغلبن في احضار الطعام، كما أن بعضهن جلبن الطعام من ادخار مصروفهن المدرسي”، مضيفة: “بدل رميه في الحاوية، لماذا لم ترجع الطعام مع الطالبات إلى بيوتهن”.

وأوضحت أن ابنتها استيقظت بقمة سعادتها الساعة 5 فجرا، لإعداد الطعام وأخذه معها إلى المدرسة من أجل الاحتفال مع زميلاتها، قائلة: “البنات انقهروا من تصرف المديرة”.