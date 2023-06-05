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الملكة رانيا تسأل بفيديو عفوي عن أولادها: اللي فاهم عليهم يحكيلي

منذ ساعة واحدة
الملكة رانيا تسأل بفيديو عفوي عن أولادها: اللي فاهم عليهم يحكيلي

وطنا اليوم:نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الاثنين، مقطع فيديو للقطات عفوية خلال حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين.
وكتب جلالة الملكة على الفيديو: “? اللي فاهم عليهم يحكيلي”.
وشهد قصر زهران العامر، الخميس الواقع في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران/ يونيو عام 2023 ميلادي، بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمين، عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على سمو الأميرة رجوةُ الحسين

 


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