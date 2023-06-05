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زين تجدد دعمها للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

منذ ساعة واحدة
زين تجدد دعمها للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

وطنا اليوم:ضمن جهودها المتواصلة لخدمة نشامى الوطن في مختلف المواقع، وللتعبير عن الفخر والتقدير لمن نذروا أنفسهم في سبيل رفعة الأردن؛ أعلنت شركة زين الأردن عن تجديد دعمها للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، لمواصلة مساندة الهيئة في خدمة أبطال الأردن من المصابين العسكريين.
وتشمل أوجه الدعم المقدم من زين للهيئة دعماً نقدياً لتقديم مساعدات مباشرة للمصابين العسكريين من خلال الهيئة، ومِنحاً دراسية جامعية لأبناء المصابين العسكريين، وقسائم شرائية يتم توزيعها على منتسبي الهيئة خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تقديم عروض مميزة لمنتسبي الهيئة على خدمات الاتصالات من زين.
ويأتي دعم زين للهيئة في إطار حرصها المستمر على إدامة التعاون مع مختلف الجهات التي تعنى بخدمة كافة فئات المجتمع، وذلك انطلاقاً من دور الشركة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وتجسيداً لمعاني حب الوطن والفخر بقيادته الهاشمية وجيشه العربي المصطفوي الباسل، حيث تحرص زين على التعاون مع كافة الجهات التي تعنى بشؤون رفاق السلاح، وإدامة التعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لتجديد الشكر والعرفان لنشامى الوطن في مختلف مواقعهم.


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