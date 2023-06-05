الأمن السيبراني الأردني يكشف قصة الكود (*#21*#)

وطنا اليوم:نفى رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، بسام المحارمة، الاثنين، وجود حالات تجسس على هواتف المواطنين في الأردن.

وقال المحارمة، إن الكود (*#21*#) المتداول بشأن معرفة ما إذا كان الهاتف يتعرض للاختراق أو التجسس، لا علاقة له في ذلك.

وأضاف أن الكود عالمي وليس في الأردن فقط، وتستخدمه شركات الاتصالات من أجل تحويل المكالمات، إضافة إلى أنه يستخدم في خدمة “Call Center”.

وإذا ما أدخلت الكود ثم أتبعته في الكود (*#62#)، فإنه سيظهر رقم هاتف لديك، يدعي أشخاص أنه يتجسس على هاتفك، غير أن الرقم تابع لشركة الاتصالات بشأن تحويل المكالمات، بحسب المحارمة.

واعتبر المحارمة، الحديث عن أن الكود (*#21*#) يمكنه معرفة مخترقي الهاتف، غير علمي وليس صحيحا

كلام المحارمة جاء بعد ان وجه خبير ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا على احدى القنوات الفضائية الاردنية، إرشادات للتأكد من اختراقات الهواتف الذكية.

وقال، إنه يمكن لأي شخص الاتصال على (*# 21*#) لمعرفة ما إذا كان الهاتف يتعرض للاختراق، والاتصال على (*#62#) لمعرفة الرقم الذي يتجسس على الهاتف.

وأضاف أنه يمكن لأي شخص الاتصال على (##002#)، لإيقاف التجسس على جهاز