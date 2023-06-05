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الخصاونة ينعى الوزير الأسبق شراري الشخانبة

منذ ساعتين
الخصاونة ينعى الوزير الأسبق شراري الشخانبة

وطنا اليوم:نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير الشُؤون البرلمانيَة ووزير الزِراعة الأسبق شراري كسَاب الشَخانبة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء الأحد، مستذكرا مناقب الفقيد وخدماته الجليلة التي قدمها في جميع مواقع المسؤولية التي شغلها.
وتقدم الخصاونة بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، ضارعاً إلى الله أن يتغمَده بواسع رحمته ورضوانه.
وكان المرحوم الشخانبة قد تولى منصب وزير الشؤون البرلمانية خلال عام 2012م، ووزير الزِراعة خلال عامي 2004 – 2005م، وعضو مجلس الأعيان الثَامن والعشرين، كما كان مديراً عامَاً للمنظَمة التَعاونيَة ومستشاراً لدى المنظَمة، ورئيساً للاتحاد العام للمزارعين الأردنيين لدورتين.
كما حصل المرحوم الشخانبة على عدد من الأوسمة التَقديريَة من أبرزها: وسام الاستقلال من الدَرجة الثَانية، وميداليَة معركة الكرامة، وشارة تقدير الخدمة المخلصة، ووسام الكوكب الأردني من الدَرجة الثانية، ووسام الاستحقاق العسكري من الدَرجة الثَانية


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