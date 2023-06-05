بنك الاتحاد يفرح بالحسين ويتبرع بمبلغ 100 ألف دينار نحو استدامة أحد المشاريع الغالية على قلبه

وطنا اليوم:قام بنك الاتحاد بتهنئة صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوةُ الحسين بزفافهما، من خلال تبرعه لصندوق وقف جامعة الحسين التقنية، إحدى المبادرات التابعة لمؤسسة ولي العهد، بمبلغ 100 ألف دينار، ليقدّم من خلاله منح دراسية لشباب وشابات الجيل القادم المبدعين.

وذلك لإيمان بنك الاتحاد بالرسالة المتميزة لجامعة الحسين التقنية التي تهدف لتخريج كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل الحديثة، من خلال تطوير التعليم التقني ودمجه بالتطبيق العملي لدعم الانضمام لسوق العمل.

وضمن أجواء الفرح والمحبة التي سادت أرجاء الأردن، واحتفال كل بيت وكل مؤسسة بفرح الحسين، قالت الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، ناديا السعيد: “أن هذا العرس الوطني هو فرح لجميع الأردنيين، وتم توجيه هذا الاهداء للمباركة بالزفاف الملكي لأحد المشاريع الغالية على قلب ولي العهد”.

وقال رئيس جامعة الحسين التقنية الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي ان هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا هي مناسبة فرح وبهجة، مؤكدا دعم سمو ولي العهد المستمر للشباب الاردني وتأكيده على أهمية التعليم التقني وتأهيل الشباب لسوق العمل، وثمن الحنطي دعم بنك الاتحاد لصندوق الجامعة مشيرا إلى أن هذا الدعم سيمكن الطلبة من الحصول على المهارات و المعرفة التي ستعزز قدراتهم ومستقبلهم

نبذة عن بنك الاتحاد

بنك الاتحاد هو مجموعة خدمات مالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1978. تحتل المجموعة مكانة رائدة قوية في الأردن وتتكون من وحدة صرافة مركزية، وشركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي) وشركة تكنولوجيا مالية (شركة الاتحاد للتكنولوجيا المالية). كما يمتلك بنك الاتحاد حصة نسبتها 10٪ من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته. في عام 2017، استحوذ بنك الاتحاد على حصة مسيطرة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي، مما جعله ذراعه في قطاع الصرافة الإسلامية.

نبذة عن جامعة الحسين التقنية

تأسست جامعة الحسين التقنية كإحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد لتعزيز التعليم التقني في الأردن. وتمنح درجة البكالوريوس والدرجة الجامعية المتوسطة في تخصصات الهندسة، وعلم الحاسوب، وتتخذ من مجمع الملك الحسين للأعمال في عمان مقراً لها.