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رؤيا تناقش مقالة لـ ذوقان عبيدات نشرها على وطنا اليوم

منذ 5 دقائق
رؤيا تناقش مقالة لـ ذوقان عبيدات نشرها على وطنا اليوم

 

 

وطنا اليوم –  اختارت قناة  رؤيا صباح اليوم ضمن برنامجها الإخباري الصباحي المقالة التي نشرتها وطننا اليوم بعنوان: خطتي لتطوير التعليم والتي كتبها”أحدهم”.
أبرز النقاش الفرق بين مسؤول حزبي لديه رؤية تربوية وفريق تربوي ، جاء لينفذ مشروعه وبين مسؤول صدفة جاء صفحة بيضاء لا يعرف عن التعليم غير ما يتذكره من أيام المدرسة ، أو ما يلاحظه عن تعلم أبنائه وأحفاده في مدرسة صدفة أيضًا. أوضح عبيدات أن مسؤول الصدفة لا يحمل مشروعًا ، ولكن قد يحدث بالصدفة أيضًا أن يكون صاحب رؤية إدارية على الأقل، وذكر أسماء مؤثرين تربويًا مثل مضر بدران وعبد السلام المجالي وعبد الرؤوف الروابدة، والذين أحصوا فرقًا على الرغم من أنهم وزراء صدفة!
عبر عبيدات عن حذره ومخاوفه أن لا تتاح للأحزاب مثل هذه الفرصة، لأن الأحزاب القوية تم طمسها في الماضي!
ناقش رؤيا مقولة المعلم هو سقف الإصلاح ، حيث قال عبيدات المعلم هو نقطة البدء في أي إصلاح ولذلك يجب إشراكه والاستماع إليه ليكون قادرًا على دعم التغيير.
وتطرق النقاش إلى التوجيهي حيث أشار عبيدات إلى أن ما يجري الآن ليس تطويرًا للتوجيهي إلّا إذا تغير ما يقيسه هذا التوجيهي، وإلًا نحن نجمّل شيئًا قبيحًا


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