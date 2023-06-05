التربية: حالة لدغ الأفعى للطالب في إربد نادرة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، إن حالة الطفل الذي أصيب بلدغة أفعى يوم أمس بإحدى المدارس الخاصة في محافظة اربد مستقرة.

وبين المساعفة، إن حالة لدغ الأفعى للطالب في المدرسة نادرة في ظل عدم وجود أي نوع من أنواع الحدائق أو أي أجواء مهيأة في المنطقة لدخول الأفعى على الغرف الصفية.

وأشار بأنه جرى التنسيق مع وزارة الزراعة والبلديات لرش المدرسة و 6 مدارس بالقرب منها في لواء الطيبة والوسطية للتأكد من خلو كافة المدارس من جميع أنواع القوارض، وفق إذاعة الأمن العام.

وأكد المساعفة بأن مديريات التربية تنبه باستمرار على المدارس بضرورة اجتثاث الأعشاب وتنظيفها حول المدرسة وجعلها مكاناً آمناً للحفاظ على سلامة الطلبة.

ولفت المساعفة بأن الوزارة تنبه المعلمين والكادر الإداري بضرورة تفقد الغرف الصفية قبل دخول الطلبة للتأكد من سلامتها