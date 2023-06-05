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وفاتان بحادثي دهس منفصلين في البلقاء وجرش

منذ 3 ثواني
وفاتان بحادثي دهس منفصلين في البلقاء وجرش

وطنا اليوم:ورد بلاغ لغرفة عمليات ادارة السير المركزية، يفيد بوجود أزمة مرورية خانقة بالقرب من منطقة سيل جرش باتجاه الشمال.
ولدى تحرك الفرق الأمنية المختصة الى الموقع، تبين تعرض شاب عشريني لحادث دهس أثناء عبوره للشارع من قبل احد السائقين، حيث تعرض الشاب الى اصابة بليغة أسعف على إثرها الى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج اللازم، ولكنه ما لبث إلا أن فارق الحياة
كما توفي طفل (9 أعوام) وأصيب آخر (6 أعوام) جراء حادث دهس في قرية أبو نصير التابعة لمحافظة البلقاء.
وأكد مصدر أمني الإثنين، ضبط السائق المتسبب بالحادث


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