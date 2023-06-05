وفاة شاب قاد مركبته بطريقة استعراضية في عمان

وطنا اليوم:توفي شاب عشريني، إثر حادث تدهور مركبته بعدما قادها بطريقة استعراضية ومتهورة.

وقال مندوب إدارة السير إن الشاب تجاوز السرعة المقررة واصطدم بحاجز اسمنتي بمنطقة دوار الشعب في العاصمة عمان.

وأضاف أنه جرى ضبط عدد من السلوكيات الخاطئة من قبل بعض السائقين، كالمسير بشكل مواكب وخروج الأجساد من المركبات، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق جميع المخالفين.

وأشار إلى أن عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة أدى إلى وفاة شخصين دهسا بحادثين منفصلين.

وبين أن عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة من قبل إحدى السائقين سببت بوفاة عشريني متأثراً بدهسه على طريق إربد عمان.

من جهته قال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، إن تم ضبط مركبة تسير بسرعة 208 كلم/ ساعة على الطريق الصحراوي، مجددا تحذيره بضرورة الإلتزام بقواعد وأولويات المرور وبالسرعات المقررة حرصاً على سلامة كافة مستخدمي الطريق.

ولفت بأن عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة وعدم ترك مسافة أمان كافية أثناء القيادة وتغيير المسرب بشكل مفاجئ بالإضافة للتعامل الخاطئ مع المنعطفات، جميعها مخالفات خاطئة سببت بعدد من الحوادث المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتجدد مديرية الأمن العام تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية