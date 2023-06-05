مختص في التعامل مع الأفاعي: لا يوجد مادة تقتلها

وطنا اليوم:قال المتخصص في التعامل مع الأفاعي نور الدين البصول، الأحد، إنه لا يوجد مادة تقتل الأفاعي بل منفرة لوجودها، والمواد الكيميائية تعمل على إبعادها فقط لا غير.

وأضاف، أن الأفعى التي لدغت الطفل داخل مدرسته في محافظة إربد، صباح الأحد، تتواجد في الغابات والمناطق الحرجية، وبسبب الزحف العمراني تتواجد بالأحياء السكنية القريبة.

وحول علاج الطفل وحالته الصحية أوضح البصول، أنه تم تأمين المصل السعودي لعلاج الطفل المصاب بلدغة الأفعى، وحالته الصحية الآن جيدة”.

ولفت إلى أن أفعى المنشار والتي تحمل اسم “الأفعى الفلسطينية” تعتبر من أشد الأفاعي سمية، وتتميز بسرعة التكاثر”.

من جانبها، روت مدير المدرسة روضة الحرزي التي تعرض الطالب للدغ فيها تفاصيل الحادثة قائلة: “إن الحادثة حصلت خلال الحصة الأولى، والطالب هو الذي أبلغ بوجود الأفعى”.

” على الفور تم إخلاء جميع الصفوف من الطلبة، وهذه أول مرة يتم رصد أفاع داخل المدرسة”، بحسب الحرزي.

وأضافت أن إدارة المدرسة أبلغت على الفور الجهات المعنية، وتم تعقيم الغرف الصفية من قبل كوادر البلدية، إضافة إلى المناطق المحيطة بالمدرسة.

تسجيل المصل المضاد للدغة الأفاعي

من جانبها، أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأحد أنها بدأت السير بإجراءات لتسجيل المصل المضاد للدغة الأفعى المنشارية المعروفة بـ افعى فلسطين خلال الأيام القادمة.

ولفتت إلى إن المصل المضاد لسم هذه الافعى غير مسجل بالأردن وطلبت المؤسسة تسجيله بشكل سريع وتم توفير كمية بسيطة منه خلال الفترة الماضية.

وأضافت، أنه تم فتح المجال أمام عدد من الوكلاء لتسجيل المصل المضاد الافعى الفلسطينية من أجل البدء بتوفيره بالأردن مرجحا أن يتم ذلك خلال اسبوعين لمنحه صفة الاستعجال، وفق ما ذكر مدير المؤسسة نزار مهيدات