وفد من مجلس محافطة مادبا يلتقي رئيس الديوان الملكي بمشاركة رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح

وطنا اليوم – التقى وفد من مجلس محافظة مادبا يوم أمس رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، لنقل التهاني من أبناء محافظة مادبا لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله بمناسبة زفافه سموه.

وتحدث الوفد خلال اللقاء حول خلق مشاريع نموذجية توفر فرص العمل وتساهم في تخفيف نسب البطالة على مستوى المملكة.

وتباحث الوفد مع معالي رئيس الديوان عن أبرز الاحتياجات التي تعاني منها أغلب مناطق محافظة مادبا على حدٍ سواء والتي كانت تتركز على الخدمات الصحية والتعليمية وأهمها سرعة بناء مستشفى مادبا الجديد ودعم مستشفى سلمى الحكومي في ذيبان وضرورة توفير قسم قسطرة بمستشفى النديم وتطوير ملعب عماد الدين زنكي وسط مادبا وتطوير ملعب مدينة الأمير هاشم ليصبح ملعبًا وطنيًا ، وتم أيضًا التركيز على توفير مدارس في عدة مناطق في قصبة مادبا ولواء ذيبان ومتابعة ايجاد كلية تقنية تساهم في تطوير عجلة التنمية في المحافظة.

وناقش ألوفد مع العيسوي الموازنة الصفريه لمجلس لمحافظة في نهاية كل سنة ماليه وطرق حلها بتسديد الالتزامات وحجز قيمة كل عطاء عند إحالة العطاء وتدوير المخصصات الماليه لكل مشروع مطروح ومحال على المتعهدين.

وبين العيسوي ان المبادرات الملكية هي تجسيد لرؤية القائد في تحقيق التنمية المستدامة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن والنهوض بنوعية الخدمات المقدمة له موكداً متابعته للقضايا المطروحة مع المعنيين.

وأضاف العيسوي أن جلالة الملك أولى جل اهتمامه لتحسين الواقع التنموي والمعيشي في مختلف محافظات المملكة، وركز جلالته على تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية وتوزيع المشاريع والبرامج.