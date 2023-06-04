المملكة على موعد مع منخفض جوي خماسيني جديد

وطنا اليوم:يبدأ فصل الصيف مناخياً حسب تقويم مصالح الأرصاد الجوية في الأول من شهر يونيو/حزيران من كل عام. و بالرغم من ذلك، إلا أن الخرائط الجوية باتت تُشير إلى أن الأردن و سائر دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط على موعد مع منخفض جوي خماسيني جديد مرة أخرى نهاية الأسبوع الحالي، حيث أن هذه المنخفضات تنشط عادةً في الفترة التي تمتد ما بين منتصف آذار/ مارس و حتى منتصف أيار/ مايو.

و من المُنتظر أن يجلب هذا المنخفض و الكتلة الهوائية الحارة و التي تكون في مقدمته ارتفاع ملموس على درجات الحرارة و أجواء أكثر حرارة من المُعتاد بالإضافة إلى نشاط في سرعة الرياح المُثيرة للأتربة و الغبار في مناطق عديدة من المملكة.

إلى ذلك، يُتوقع أن تبقى درجات الحرارة حول إلى أقل بقليل من مُعدلاتها المعتادة خلال الأيام القليلة القادمة، بحيث يكون الطقس مُعتدل الحرارة بوجه عام فوق المرتفعات الجبلية، و حاراً نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض السُحب المُتفرقة. بينما تكون الأجواء لطيفة في ساعات الليل و لكنها تميل للبُرودة في ساعات الليل المُتأخرة لاسيما فوق المرتفعات الجبلية العالية