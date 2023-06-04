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عروض لإنشاء 14 مدرسة مشتركة بين القطاعين العام والخاص

منذ ساعة واحدة
عروض لإنشاء 14 مدرسة مشتركة بين القطاعين العام والخاص

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، عن فتح العروض القانونية لمشروع إنشاء 14 مدرسة حكومية بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى افتتاح العروض، بحضور كل من مؤسسة التمويل الدولية المستشار المالي الرئيس للمشروع، ووحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والشركات المتقدمة للعطاء، اليوم.
وبينت الوزارة أنه جرى استلام العروض (القانونية، والفنية والمالية) من الجهات المتأهلة تأهيلا أوليا، يوم الأربعاء الماضي.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت سابقا أنها ستقوم بإنشاء 14 مدرسة حكومية بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل من محافظات العاصمة، مأدبا، والزرقاء، وهذا المشروع من ضمن برامج رؤية التحديث الاقتصادي 2023 -2025.
وتنوي الوزارة الشروع بإعداد المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن إنشاء 25 بناء مدرسيا، الأمر الذي يعزز جهودها في توفير البيئات المدرسية الآمنة والمحفزة للتعلم


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