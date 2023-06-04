السفارة الأميركية توضح بشأن فتح باب التأشيرات للأردنيين

وطنا اليوم:أكدت السفارة الأميركية في عمان، الأحد، أن السنة المالية 2023 شهدت أعلى نسبة إنجاز للتأشيرات سواء الدائمة أو المؤقتة، لمستويات تجاوزت فترة ما قبل انتشار جائحة كورونا.

وبينت السفارة أن إعادة فتح التأشيرات، سواء الدائمة أو المؤقتة، تأتي بعد القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وتسببت بمراكمة أعداد كبيرة من التأشيرات المعلقة خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أن إعادة فتح الباب أمام الراغبين بالحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة لمختلف الغايات بدأت منذ أكثر من عام.