مهيدات: قرب تسجيل شركات لاستيراد مصل ضد لدغة الافعى المنشارية

وطنا اليوم:قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات ان حجم المخالفات الحرجة ومتوسطة الخطورة ومنخفضة الخطورة سجلت انخافضا واضحا خلال عام 2022.

وعزا مهيدات خلال لقاء حواري مع القطاع التجاري عقد في غرفة تجارة اربد اليوم هذا الانخفاض الى عدة عوامل ابرزها التوسع في افتتاح مكاتب للمؤسسة تغطي معظم مناطق المملكة وزيادة الاهتمام بالجوانب التوعوية والارشادية المتصلة بمعايير واشتراطات صحة وسلامة الغذاء في جميع مراحله بالاضافة الى التركيز على مواجهة المخالفات الحرجة واستجابة اصحاب المنشات الفاعلة والسريعة مع ملاحظات المفتشين والفرق الرقابية وتصويب الاوضاع بالسرعة الممكة الى جانب تصنيف المنشات حسب درجات الخطورة وهو ما ساهم بفاعلية الدور الرقابي والتوعوي. واوضح مهيدات انه تم خلال العام الماضي تنفيذ 83 الف جولة تفتيشية بلغت نسبة المخالفات منها 4 بالمئة والاغلاقات وحد بالمئة ما يدلل على حجم الانخفاض في المخالفات مؤكدا ان المؤسسة تعمل كل ما في وسعها لتخفيض هذه النسب لادنى نسبة ممكنة من خلال جملة من الاجراءات.

واعلن مهيدات عن اخضاع المراقبين والمفتشين لدورت تدريبية مكثفة لضمان الشفافية والعدالة في تنفيذ مهامهم دون اجحاف وتقييم ادائهم دوريا بناء على التغذية الراجعة من الميدان لمعالجة اي اختلالات تظهر اثناء العمل مؤكدا على اهمية حسن تعامل المفتشين مع اصحاب المنشات وعكس صورة ايجابية تعزز حجم التشاركية بين المؤسسة واصحاب المنشات لمصلحة جميعالاطراف ولجهة توفير غذاء امن وصحي للمواطن باعتباره خط احمر لا يمكن تجاوزه باي حال من الاحوال.

واشار مهيدات الى انهتم منح مهلة لاصحاب نتافات الدجاج حتى منتصف الشهر الحالي لتصويب اوضاعهم وانشاء مشاغل متخصصة وضمن المواصفات المطلوبة بتسحيب الدجاج المورد للمطاعم لاسيماان اربد تفتقر لمسلخ دواجن يوفر الكميات اللازمة للمطاعم التي تستهلك نصف انتاج المزارع المنتشرة في المحافظة.

وفي رده على ملاحظات التجار واصحاب المنشات حول تعدد الجهات الرقابية اوضح مهيدات ان المادة 3 من قانون الغذاء لعام 2015 حصرت الرقابة العامة على المنشات بالمؤسسة العامة للغذاء والدوء الى ان تم تعديل هذه المادة عام 2017 باعطاء العديد من الجهات ادوار رقابية تتصل بطبيعة عملها كالبلديات والصحة والبيئة وغيرها مؤكدا ان ادوار هذه الجهات لا تتقاطع مع الدور الريئس للمؤسسة باعتبارها المسؤولة عن سلامة وصحة الغذاء والدواء.

ولفت الى انه سيصار الى تشكيل لجان اعتراض اعتراضات على المخالفات للنظر فيها قبل تحويلها الى المدعي العام تحقيقا لمزيد من العدالة والشفافية مؤكدا ان هدف المؤسسة ليس الجبابة من المخالفات بقدر ما هو ضمان صحة وسلامة الغذاء والدواء بالاضافة الى تنفيذ دوريات تفتشية على فرق الرقابة الميدانية للتاكد من قيامها بواجبها على النحو الامثل لضمان اكبر قدر من العدالة والشفافية في العمل والابتعاد عن التجني او التغول الذي شكا منه اصحاب منشات خلال اللقاء.

ونوه مهيدات الى انه يسمح بامتلاك 60 عبوة من مواد التجميل والعطور والمستلزمات الطبية لغايات العرض او الاستخدام الشخصي او لغايات الفحوصات المخبرية.

وكشف مهيدات النقاب عن قرب تسجيل شركات لاستيراد مصل ضد لدغة الافعى المنشارية مرجحا ان يتم ذلك خلال الاسبوعين القادمين مبينا انه لا يوجد مصل مسجل في الاردن لهذه الغاية وانه يتم الاعتماد في الحصول عليه من دول مجاورة