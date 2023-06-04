الصفدي وجبالي : العلاقات الأردنية المصرية متجذرة

وطنا اليوم:أجرى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مباحثات رسمية مع نظيره المصري حنفي جبالي في مقر مجلس النواب اليوم الأحد، أكدا خلاها على أهمية إدامة التنسيق والتشاور البرلماني المشترك خدمة لصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.

وصدر عن اللقاء بيان مشترك أكد فيه الصفدي وجبالي أن العلاقات الأردنية المصرية متجذرة وأن التنسيق بين قيادة كلا البلدين الشقيقين في أعلى مستوياته، حيث يحرص جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إدامة التشاور خدمة لقضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد الصفدي وجبالي على أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة المضي قدماً بتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي الثلاثي الأردني المصري العراقي.

واتفقا على تبادل الخبرات البرلمانية، وأهمية تفعيل دور لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المصرية، بما يسهم في تنسيق المواقف في المحافل كافة، ويخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، كما اتفقا على إدامة التنسيق البرلماني الثلاثي الأردني المصري العراقي،

وجرى التأكيد على أهمية التعاون في مجالات التعليم العالي والتبادل التجاري والثقافي.

وفي مؤتمر صحفي أعقب المباحثات أكد الصفدي الوقوف دوما إلى جانب استقرار مصر، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إدامة التنسيق البرلماني الثلاثي الأردني المصري العراقي، بما يسهم في تذليل أي عقبات تواجه مشاريع التكامل المشتركة، خدمة لصالح شعوب الدول الشقيقة الثلاث.

وقدم الصفدي الشكر للموقف المصري الرسمي الراسخ الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

فيما أكد رئيس مجلس النواب المصري على العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وعلى تطابق الموقفين المصري والأردني إزاء القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب الأولى، مشيراً إلى أهمية التنسيق البرلماني المشترك وتبادل الخبرات بين كوادر كلا المجلسين، كما ثمن مواقف الأردن الثابتة تجاه مصر وخصوصا الموقف من سد النهضة.

وحضر المباحثات عن الجانب المصري: الدكتور سامي محمد موسى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري، وعمرو أحمد ابراهيم عضو مجلس النواب المصري، وأحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب المصري، وميرفت الكسان عضو مجلس النواب المصري، والدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب المصري، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب المصري، واللواء هيثم نور الدين مدير مكتب رئيس مجلس النواب المصري، والسفير المصري في الأردن محمد سمير.

وعن جانب مجلس النواب الأردني حضرها: النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار الحيصة، ومساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، والنائب خلدون حينا رئيس لجنة الشؤون الخارجي