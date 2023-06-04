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الأمانة: زيادة ملحوظة باصدار رخص الأبنية

منذ 3 ثواني
الأمانة: زيادة ملحوظة باصدار رخص الأبنية

وطنا اليوم:شهد العام الجاري زيادة ملحوظة في إصدار امانة عمان الكبرى لاذونات الأشغال ورخص الابنية مقارنة بالعام الماضي ، وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع كانون ثاني ولغاية 31 آيار .
ووفقا لمدير دائرة رخص الابنية في الامانة المهندسة ختام الداود اصدرت الامانة من مطلع شهر كانون ثاني ولغاية 31 أيار من العام الماضي ( 2568 ) رخصة ابنية و( 2022 )اذن اشغال ، ليرتفع عدد إصدار الامانة لاذونات الأشغال خلال نفس الفترة من العام الحالي بشكل ملحوظ حيث وصل إلى ( 2554 ) ولرخص الابنية الى (3429 )


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