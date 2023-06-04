اتلاف 5 أطنان من الأغذية الفاسدة في الكرك

وطنا اليوم:اتلفت بلدية الكرك الكبرى من خلال كوادر القسم الصحي ومراقبة الاسواق خمسة اطنان من المواد الغذائية ومواد مختلفة منها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك ومنها سوء تخزين .

وأكد رئيس بلدية الكرك الكبرى محمد المعايطة في منشور عبر “فيسبوك” بأن بلدية الكرك تقوم بدورها الرقابي على الأسواق وانها لن تتهاون في هذه المسألة وسوف تقوم بتحويل اصحاب المحلات المخالفة الى القضاء .

وأهابت بلدية الكرك بالمواطنين عدم التردد والإبلاغ عن اي شكوى بخصوص المواد الغذائية المخالفة.