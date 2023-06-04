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برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها السادسة عشرة 2024

وفتح باب الترشيح لجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بدورتها السادسة 2024

منذ 22 دقيقة
برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها السادسة عشرة 2024

 لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها السادسة عشرة 2024

 

 وطنا اليوم – بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أُمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ، أعلنت الأمانة العامة للجائزة بدورتها السادسة عشرة 2024 عن فتح باب الترشيح للجائزة وفتح باب الترشيح لجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات بدورتها السادسة 2024 اعتباراً من الأول من الأول من الشهر الحالي ولغاية الخامس عشر من شهر كانون الأول القادم بإتاحة المجال أمام كافة الأخوة المزارعين والمنتجين والباحثين والأكاديميين المختصين بشجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى دولة الإمارات وحول العالم، التقدم بطلباتهم للتنافس والفوز بإحدى فئات الجائزة الدولية أو الجائزة المحلية،

وصرح أمين عام الجائزة عبد الوهاب زايد بأن المنحنى البياني لإنجازات الجائزة تنمو بقوة خلال ستة عشر عاماً، بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، حيث شكل الانفتاح الكبير على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أفضل النتائج في زيادة أعداد المترشحين بمختلف فئات الجائزة خلال خمسة عشر عاماً مضت.

وأكد زايد حرص معالي الشيخ نهيان على تعزيز الحضور المحلي والدولي للجائزة والبناء على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية لما فيه من خير وتقدير لكافة المزارعين والمنتجين والباحثين في مجال نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى الإمارات والعالم. ولفت زايد أن مجمل أعداد المشاركين بمختلف فئات الجائزة خلال خمسة عشر عاماً بلغ عددهم الكلي 1938 مشاركاً يمثلون 59 دولة حول العالم فاز منهم 94، حيث بلغ عدد المشاركين العرب بالجائزة 1530 فاز منهم 49 مرشحاً، كما بلغ عدد المشاركين من دولة الإمارات 150 مرشحاً فاز منهم 27 مواطن إماراتي، في حين وصل عدد الأجانب المشاركين بالجائزة إلى 258 فاز منهم 18، كما جرى تكريم 66 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية على مدى خمسة عشر عاماً مضت، منهم 25 شخصية وجهة من دولة الامارات العربية المتحدة، و 26 شخصية من الدول العربية، و 8 شخصيات من باقي دول العالم.

من ناحية ثانية أعلن الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة، عن فتح باب الترشيح لجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات في دورتها السادسة التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة، وحث الأخوة مزارعي نخيل التمر المواطنين على المشاركة في الجائزة لما لها من أهمية في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية على المستوى المحلي والدولي، مشيراً إلى أن بلغ عدد المشاركين بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات خلال خمس دورات ماضية 446 مزارعاً فاز منهم 36 مزارعاً يمثلون مختلف إمارات الدولة، وفق معايير جودة التمور التي قاموا بتسويقها إلى شركة الفوعة من الناحية الكمية والنوعية، بالإضافة إلى التزامهم بكافة متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة المعتمدة من قبل جهات الاختصاص اتجاه العاملين بالمزرعة أو في الخدمات الزراعية والإجراءات الفنية المتبعة لديهم. كما أثنى الدكتور الكعبي على الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل أعضاء اللجنة الفنية للجائزة في تقييم المشاركين بالجائزة وفق أفضل المعايير المهنية.

واشاد الأستاذ محمد غانم المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة بجهود الأمانة العامة للجائزة في إدارة جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات بالتعاون مع شركة الفوعة وما حققته من نتائج في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأعلنت الأمانة العامة للجائزة بأن كافة الاستعدادات الفنية والإدارية قد اكتملت لاستقبال طلبات الترشيح اعتباراً من الأول من من حزيران الحالي ولغاية الخامس عشر من كانون أول القادم 2023 وسوف تعلن أسماء الفائزين وحفل تكريمهم خلال شهر شباط من العام القادم 2024.

 

 


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