بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ضبط 1053 شخصاً بتهم اتجار وترويج المخدرات الشهر الماضي

منذ ساعة واحدة
ضبط 1053 شخصاً بتهم اتجار وترويج المخدرات الشهر الماضي

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ إدارة مكافحة المخدرات ،مستمرة وبقوة في عملياتها النوعية لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال شهر أيّار ومن تاريخ 1/5/2023 ولغاية 31/5/2023 تم التعامل مع 603 قضايا اتجار وترويج للمواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 1053 شخصاً ما بين تاجر ومروج للمواد المخدرة ومنهم اشخاص مصنفون بالخطرين ، إذ جرت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .
وأوضح الناطق الإعلامي انه تم ضبط خلال تلك القضايا (349 )كغم من مادة الحشيش و ( مليون و 6 آلاف ) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و (4 كيلو و 300 غرام) من مادة الكريستال المخدرة و 3 كغم و 350 غرام من مادة الماريجوانا المخدرة ، وكيلو من مادة الحشيش الصناعي المخدرة، ومجموعة من الأسلحة النارية.
وعلى الصعيد التوعوي فقد نفذت ادارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 513 نشاطا توعويا لشهر أيار تضمنت عدداً من الدورات والمحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات الاكاديمية والاعلامية والشركاء اصحاب العلاقة .
وفي ذات السياق بلغت عدد الادخالات لمركز علاج المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات لشهر أيار 94 حالة ما بين دخول ومراجع .
وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك كل الامكانيات العملياتية واللوجستية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

13:07

اتلاف 5 أطنان من الأغذية الفاسدة في الكرك

13:04

برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها السادسة عشرة 2024

13:01

بعد مجزرة الهند.. إليك أسوأ 10 حوادث قطارات بالعالم أحدها في مصر!

12:54

أول مرة في الأردن.. توفير بصمة العين للخدمات الحكومية والخاصة

12:48

فيتش سوليوشنز تتوقع انخفاض التضخم في الأردن

12:44

توضيح حكومي بشأن أسعار الخبز بعد رفع الطحين الموحد

12:24

ترقية د.حمزة فرحان أبوعويضة من “هندسة” عمان الاهلية لرتبة أستاذ مشارك

12:22

توقيع مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وحيّاك للسياحة والسفر

12:21

الضمان: تخصيص (2225) راتب تقاعد شيخوخة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2023

12:16

الصبيحي والوزير الهامس والحقائق بالارقام …ولماذا انتظر كل هذه الفترة

12:05

الضمان: دراسة اكتوارية جديدة.. ولا غرامات على التقاعد المبكر

11:38

أفعى تلدغ طالبا بمدرسة خاصة في اربد

وفيات

وفيات الأحد 4-6-2023أسرة جامعة عمان الأهلية تنعى فقيدها المرحوم أ.د. أيمن أبو رمانالعيسوي وحسان في تشييع جثمان الفزاع مستشار الملكوفيات الجمعة 2-6-2023مسـتشار الملك الأسبق علي العواملة في ذمة الله