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بدء استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

منذ ساعة واحدة
بدء استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

وطنا اليوم:قالت الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة للحكومتين الأردنية والعراقية / المكلفة بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق، إن المدة المخصصة للحصول على وثيقة مناقصة عطاء استقطاب مطور للمشروع بدأت من تاريخ (30/5/2023) وتنتهي بتاريخ (29/6/2023).
وأضافت الشركة في تصريح صحفي اليوم أنه بالإمكان الحصول على وثائق العطاء من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومقر الشركة الكائن في بغداد.
وقالت الشركة بوصفها صاحبة العمل إنها على استعداد لاستقبال استفسارات الشركات الراغبة بالمشاركة في هذا العطاء وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة والإجابة على أية تساؤلات بشأن المشروع


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