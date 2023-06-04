بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

السيبرانيّ الأردني : ثغرة خطيرة محتملة في تطبيق iMessage

منذ ساعة واحدة
السيبرانيّ الأردني : ثغرة خطيرة محتملة في تطبيق iMessage

وطنا اليوم:حذر المركز الوطني للأمن السيبرانيّ من ثغرة خطيرة محتملة في برنامج iMessage على أجهزة الآيفون.
وقال المركز في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، إنه يمكن استغلال الثغرة لاختراق معلومات المستخدمين الشخصية، ونصح بتعطيل برنامج iMessage من خلال الإعدادات الخاصة بالهاتف المحمول إلى حين إصدار شركة أبل تحديث لبرامجها


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

10:38

أقسم بشرفه وعرضه وليس بالله .. فيديو قسم أردوغان يثير تفاعلا بمراسم تنصيبه

10:17

الأمانة تكشف موعد صرف بدل دعم المحروقات لوسائط النقل

10:03

الحكومة تطلب من البنك الدولي تمديد مشروع يعزز خدمات الشباب

09:57

إلزامية استخدام مقاعد الأطفال في معدل قانون السير

09:51

وفيات الأحد 4-6-2023

09:35

تعطل ناقلة نفط في قناة السويس ومصر تنشر 3 زوارق لقطرها

09:26

سليمان خاطر جديد.. احتفاء واسع بشرطي مصري قتل 3 جنود إسرائيليين

09:14

التحقيق بالعثور على جثة سبعيني في الزرقاء

08:37

اردوغان يختار حكومة من 17 وزير فقط

06:23

تفاصيل ماحدث على الحدود المصرية الاسرائيلية

06:20

اخر موعد للمعتمرين

06:15

هل لديك خطة لتطوير التعليم؟

وفيات

وفيات الأحد 4-6-2023أسرة جامعة عمان الأهلية تنعى فقيدها المرحوم أ.د. أيمن أبو رمانالعيسوي وحسان في تشييع جثمان الفزاع مستشار الملكوفيات الجمعة 2-6-2023مسـتشار الملك الأسبق علي العواملة في ذمة الله