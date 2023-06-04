السيبرانيّ الأردني : ثغرة خطيرة محتملة في تطبيق iMessage

وطنا اليوم:حذر المركز الوطني للأمن السيبرانيّ من ثغرة خطيرة محتملة في برنامج iMessage على أجهزة الآيفون.

وقال المركز في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، إنه يمكن استغلال الثغرة لاختراق معلومات المستخدمين الشخصية، ونصح بتعطيل برنامج iMessage من خلال الإعدادات الخاصة بالهاتف المحمول إلى حين إصدار شركة أبل تحديث لبرامجها