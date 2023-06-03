696 مليون دينار صادرات الأسمدة والبوتاس والفوسفات في الربع الأول

وطنا اليوم-ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة من الأسمدة والبوتاس الخام والفوسفات الخام في الربع الأول من العام الحالي 2023، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2022، بنسبة نحو 3.75%، لتبلغ نحو 696.3 مليون دينار ارتفاعا من نحو 693.7 مليون دينار.

واستنادا للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن صادرات الأسمدة ارتفعت بنسبة 28.9%، فيما تراجعت صادرات البوتاس الخام 26%، وكذلك تراجعت صادرات الفوسفات الخام 5.5%.

وبذلك تكون صادرات الأسمدة والبوتاس الخام والفوسفات الخام شكلت من صادرات المملكة البالغة نحو 1974.8 مليون دينار خلال الربع الأول 2023، نحو 35.26% ارتفاعا من 28.22% في الربع الأول 2022.

وقد استحوذت أرباح شركتي «الفوسفات» و»البوتاس» الصافية بعد الضريبة على ما نسبته نحو 55.20% من إجمالي أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان نهاية العام الماضي 2022.

وهي أعلى نسبة وقيمة للأرباح تحققهما شركتا «الفوسفات» و»البوتاس» في تاريخ بورصة عمان، حيث بلغ مجموع ربح الشركتين معا نحو 1336.91 مليون دينار نهاية العام الماضي 2022، فيما بلغ مجموع صافي أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان بعد الضريبة نحو 2421.9 مليون دينار.

وقد استحوذت أرباح «الفوسفات» و»البوتاس» على نحو 99.21% من أرباح شركات القطاع الصناعي المدرجة في بورصة عمان في العام الماضي 2022، والذي بلغت أرباحه نحو 1347.5 مليون دينار.

وقد حققت شركة «الفوسفات» ربحا صافيا بعد الضريبة بلغ نحو 735.682 مليون دينار وبنسبة نمو نحو ( 118.72%) ، فيما حققت شركة «البوتاس» ربحا صافيا بعد الضريبة بلغ نحو 601.228 مليون دينار.

وإثر ذلك، قامت شركة الفوسفات بعد تحقيقها أرباحا قياسية، برفع رأسمالها بنسبة 200% من 82.5 مليون دينار الى 247.5 مليون دينار، وذلك من خلال رسملة 165 مليون دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين، وقد وافقت هيئة الأوراق المالية على ذلك بدءا من الرابع من حزيران 2023، إضافة لتوزيع شركة الفوسفات أرباحا نقدية في حينه على المساهمين بنسبة 300% من رأس المال السابق البالغ 82.5 مليون دينار.

وقد ارتفعت صادرات المملكة من الأسمدة والبوتاس الخام والفوسفات الخام خلال العام الماضي 2022، مقارنة بالعام 2021، بنسبة (64.95%) وبمقدار نحو ( 1144.5) مليون دينار، لترتفع من نحو ( 1762) مليون دينار الى ( 2906.5) مليون دينار، وبذلك ارتفعت نسبة استحواذ صادرات الاسمدة والبوتاس الخام والفوسفات الخام من إجمالي الصادرات الوطنية للمملكة خلال عامي المقارنة من (29.18%) الى نحو( 35.96%).

وقد نمت الصادرات الوطنية للمملكة في العام الماضي 2022 مقارنة بالعام 2021، بنسبة ( 33.8%) وبمقدار (2043) مليون دينار، لترتفع من (6038.8) مليون دينار، الى (8081.8) مليون دينار.

وفي ضوء النتائج المالية المعلنة للشركات العامة المدرجة في بورصة عمان نهاية العام الماضي 2022، فإن شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة قد حققت المرتبة الأولى في الأرباح الصافية من بين الشركات المدرجة، وكانت الشركة الأكثر والأكبر ربحية وبما نسبته نحو 30.38% من مجمل صافي أرباح البورصة، تلتها شركة البوتاس بنسبة نحو 24.82%.

وكانت مجموعة شركة البوتاس العربية (APC) قد حققت خلال العام الماضي 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه 2021، نموا في أرباحها الصافية بمقدار ما قيمته نحو( 384.511) مليون دينار وبنسبة نمو نحو(177.42%)، لترتفع الأرباح الصافية من نحو( 216.717) مليون دينار الى نحو (601.228) مليون دينار.

وتعدّ شركة البوتاس ثامن أكبر منتج للبوتاس في العالم، كما انها المنتج الوحيد للبوتاس في الوطن العربي.

ويبلغ رأسمال شركة البوتاس (83.317.500) دينار، ويعمل فيها ( 2014) موظفًا

عن الدستور