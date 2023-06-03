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المقطع المتداول ليس للجندي المصري

منذ ساعة واحدة
المقطع المتداول ليس للجندي المصري

 

وطنا اليوم – انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب مصري يرتدي زيا عسكريا ويغني أغنية”سلم على الشهدا اللي معاك”، على اعتبار أنه للمجند المصري الذي قام بتنفيذ عملية إطلاق نار اليوم على الحدود بين مصر وفلسطين.

وبعد التحقق من الفيديو تبين أنه مقطع سابق للمطرب المصري أحمد حمادة -في وقت تجنيده-، وقد نشر عبر صفحته على فيسبوك أن المقطع قديم وخاص به، وليس له علاقة بالجندي المصري الذي قام بتنفيذ عملية إطلاق النار اليوم.

وكان “الجيش الإسرائيلي” قد أعلن اليوم مقتل 3 جنود وإصابة آخرين، بنيران مجند مصري تسلل داخل الحدود، وخاض اشتباكا لحين ارتقائه.


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