أسرة جامعة عمان الأهلية تنعى فقيدها المرحوم أ.د. أيمن أبو رمان

وطنا اليوم/ أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلةبرئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية

ينعون بمزيد من الحزن والأسى المرحوم

الأستاذ الدكتور أيمن أحمد عبدالرزاق أبو رمان

عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال

ويتقدمون بأحر مشاعر العزاء والمواساة من ذوي الفقيد

ومن آل أبو رمان الكرام

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون