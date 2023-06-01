شركة مصفاة البترول الأردنية تتقدم بأحر التهاني بمناسبة زفاف ولي العهد

وطنا اليوم – يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنيّة، والرئيس التنفيذي، وكافة العاملين بالشركة، برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ولجلالة الملكة رانيا العبدالله ولسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله بمناسبة زفاف سموه على سمو الأميرة رجوة الحسين.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة وموظفي الشركة، عن فرحتهم البالغة بهذا الزفاف الملكي، وقدموا أحر التهاني وأطيب الأمنيات للعريسين.وقالت الشركة: “نعبر عن أجمل التهاني وأصدق التمنيات لسمو الأمير الحسين وسمو الأميرة رجوة في هذه المناسبة السعيدة.

واختتمت الشركة التهنئة بالدعاء للعروسين بالحب والسعادة والازدهار في حياتهما المشتركة.