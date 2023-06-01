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العين الخريبات الأزايده يفتتح أكاديمية التفكير الراقي للتعليم والتدريب في مادبا غداً السبت

منذ 4 دقائق
العين الخريبات الأزايده يفتتح أكاديمية التفكير الراقي للتعليم والتدريب في مادبا غداً السبت

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وطنا اليوم – يرعى العين محمد الخريبات الازايده يوم غدٍ السبت حفل افتتاح اكاديمية التفكير الراقي للتعليم والتدريب في وسط مدينة مادبا والواقعة في عمارة بنك الاسكان سابقا الطابق الثاني.
وقال مالك الاكاديميه ومديرها العام راكان الزن ان فعاليات حفل الافتتاح تتضمن العديد من الفقرات والفعاليات من بينها شخصيات كرتونية ورسم على الوجه و مسابقات الحساب الذهني وفعالية اللغة العربية وفعالية اللغة الانجليزية وجلسة تقييم الخط العرب وتحدي القراءة ودي جي وهدايا الاطفال.
واضاف ان الاكاديمية تقدم دورة انجليزي محادثة وتدريس جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ومعالجة جميع صعوبات التعلم – ضعف القراءة والكتابة – التأتأة-تأسيس -عربي-انجليزي -رياضيات لكل فئة معلم مختص +يوجد دكتور لعصوبات التعلم كما يوجد معلم او معلمة لكل نوع من الدورات مثل دورة الحساب الذهني -معلم مختص وتأسيس الانجليزي – تشمل الدورة جميع الاعمار ولكل فئة عمرية معلم مختص وتأسيس عربي – معلم مختص ودورة الخط العربي -تشمل الدورة جميع الاعمار – لكل فئة عمرية معلم مختص.
وقال الزن انه سيتم الاعلان عن النادي الصيفي بعد افتتاح الاكاديميه موضحاً ان النادي يتضمن العديد من النشاطات والدوات انجليزي – عربي – رياضيات كذلك الذهاب لزيارات المتاحف ،مسابح،ركوب خيل ،تحفيظ قرأن
برنامج مرتب يوم بعد يوم احد ثلاثاء خميس.

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