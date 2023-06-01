فعاليات شعبية ورسمية تزهو بزفاف ولي العهد في محافظات المملكة

وطنا اليوم:عبرت فعاليات شعبية ورسمية من موقع الاحتفال الرئيسي بزفاف ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين ، عن زهوها وفرحتها بزفاف الأمير الشاب الذي أدخل الفرح لكل بيوت الأردنيين.

محافظة مادبا

وقال مدير إدارة مياه مادبا طعمة طاشمان، إن مشاعر الفرح بزفاف ولي العهد الأمير الحسين التي عبر عنها الحضور اليوم وعلى مدار الأيام الماضية تظهر حالة التلاحم والمحبة بين القيادة والشعب التي تترسخ كل يوم لتشكل حالة فريدة من نوعها محل فخر واعتزاز كل الأردنيين.

وأشار عضو مجلس محافظة مادبا سالم الهروط، إلى أن الأردنيين يعيشون حالة فرح وزهو بزفاف ولي العهد من خلال مواكب الأفراح وتزيين الساحات والبيوت والمركبات التي تعبر عن الوفاء والإخلاص للقيادة الهاشمية والاعتزاز بأميرنا الشاب الأمير الحسين ولي العهد.

بدوره، قال النائب السابق عبدالقادر الازايدة، إن الحضور الكبير إلى ساحة الاحتفال الرئيسي في مادبا كباراً وصغاراً ونساء وعلى مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية للاحتفال بزفاف ولي العهد يدل على فرح الأسرة الأردنية الواحدة والتفافها حول القيادة الهاشمية.

من جهته، قالت مديرة مركز تدريب مهني مادبا رجاء عليان، إن فرحنا بزفاف ولي العهد الأمير الحسين دخل بيوت كل الأردنيين وشاركت الأسرة الأردنية باحتفالات عفوية تعبر عن حالة الوفاء لقيادتنا الهاشمية.

وعبر المختار عبد الحليم البواريد عن مشاعر الفرح بزفاف ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة مباركاً لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بزفاف ولي العهد الذي أدخل الفرحة لكل بيوت الأردنيين.

وكان أبناء محافظة مادبا ولواء ذيبان توافدوا بمواكب الفرح منذ ساعات ما بعد الظهر إلى موقع الاحتفال الرئيسي في ساحات ملعب عماد الدين زنكي وسط مادبا للاحتفال بزفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين على الأميرة رجوة.

الكرك

توافد الآلاف من أبناء محافظة الكرك إلى ساحة الملعب الرياضي في مجمع الأمير فيصل الواقع في منطقة زحوم وسط المحافظة للاحتفال بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد على سمو الأميرة رجوة الحسين.

واكتظ المجمع بالمواطنين وسط فرحة غامرة حيث الأهازيج التراثية وأغاني الهجيني والزغاريد التي تنطلق من كل مكان من الحضور شيبا وشبابا ونساء وأطفالا.

واصطف عدد كبير من المواطنين لرقصة الدحية، بحماس كبير .

دير علا

احتفل المواطنون في شوارع لواء دير علا اليوم الخميس، بمناسبة زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على سمو الأميرة رجوة الحسين.

وقال متصرف لواء دير علا الدكتور علي المواس إن المواطنين شاركوا بالدبكات الشعبية والأهازيج الوطنية ورفعوا الأعلام الأردنية وصور جلالة الملك وولي عهده بصورة عفوية فرحا بزفاف سموه.

عجلون

بدأت في موقع الاحتفال الرسمي بمعسكرات الحسين للشباب في محافظة عجلون، فعاليات الفرح، ابتهاجا بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وسمو الأميرة رجوة الحسين.

وتشتمل فعاليات الاحتفال على فقرات للأطفال رسم وجوه، وتشكيل بالونات، وتوزيع هدايا، وفقرة لفرقة معان وبث حي مباشر لمراسم الموكب الملكي.

كما ستقدم فرقة الصخرة والفنانان أيهم البشتاوي، وتوفيق الدلو، وصلات وأغان وطنية ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة

كما واصلت فاعليات شعبية ورسمية في محافظة عجلون، اليوم الخميس، احتفالاتها، بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين.

ونظمت بلدية الجنيد، احتفالا بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا، بساحة البيادر ببلدة عبين.

وقال رئيس البلدية الدكتور مهدي المومني إن الاحتفال اشتمل على كلمات وقصائد وأغان وطنية عبرت عن فرحهم الغامر بزفاف ولي العهد.

كما أقامت مديرية أوقاف عجلون احتفالا بهذه المناسبة السعيدة، تضمن تزيين المديرية بالعلم الأردني، وصور جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد، وأناشيد فرح وسرور وتوزيع الحلوى.

وقال مدير الأوقاف الدكتور احمد الصمادي، إن الاحتفال جاء ابتهاجا بزفاف ولي العهد وتعبيراً عن السعادة الغامرة بهذه المناسبة السعيدة على قلوب الأردنيين.

مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة

احتفلت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في محافظات المملكة ابتهاجا بزفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وشهدت مخيمات محافظة العاصمة: الوحدات والحسين والأمير حسن والطالبية ومخيمات محافظتي جرش وإربد (جرش،سوف،إربد والشهيد عزمي) احتفالات كبيرة، شارك فيها أهالي المخيمات ومؤسسات المجتمع المدني، الذين عبروا عن فرحتهم بالحسين من خلال الدبكات والفقرات الفنية والأغاني والأهازيج والزغاريد.

وكانت احتفالات مخيمات الزرقاء وحطين والسخنة والبقعة ومادبا، حسب بيان الدائرة اليوم الخميس، مميزة وعفوية، عبر من خلالها أهالي هذه المخيمات عن فرحتهم بالحسين وتجلت مظاهر الفرح في كل مكان.

وقامت لجان خدمات المخيمات بافتتاح مقراتها وإتاحة الفرصة للجميع لتقديم التهاني في سجل خاص بهذه المناسبة السعيدة، كما قامت بتوزيع الحلوى و تجهيز العديد من الصور واليافطات التي تعبر عن سعادة الجميع وفرحهم بعرس الحسين.

الزرقاء

حتفل أهالي محافظة الزرقاء بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، اليوم الخميس، في مدينة الأمير محمد للشباب، بحضور جماهيري كبير.

ورفع المواطنون الأعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، ويافطات للتهنئة بالزفاف الملكي السعيد.

وحضر إلى الموقع الرئيس للاحتفال محافظ الزرقاء حسن الجبور، ورؤساء البلديات ورئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري، وعدد من مدراء الدوائر والشيوخ والوجهاء وممثلو المجتمع المحلي .

وتوافدت جموع كبيرة من مختلف مناطق المحافظة إلى مدينة الأمير محمد للشباب للتعبير عن فرحهم وابتهاجهم بزفاف سمو الأمير الحسين، ولي العهد.

وواصلت فرقة موسيقات الأمن العام عزف الأغاني الوطنية والشعبية التي تعبر عن التراث الأردني الأصيل، كما تم إطلاق الألعاب النارية للتعبير عن سعادة الأردنيين وفرحهم بزفاف ولي العهد.

وستتواصل فقرات الاحتفال، بتقديم فرقة الروزنا للفنون الشعبية لوحات فنية، كما سيقدم الفنانان نانسي بيترو ونجم السلمان فقرات غنائية وطنية ابتهاجاً بالمناسبة.

الطفيلة

توافد الآلاف من أبناء محافظة الطفيلة إلى ساحة مجمع الطفيلة الرياضي بمنطقة صويميع ، للاحتفال بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد .

واكتظ المجمع بالمواطنين وسط فرحة غامرة حيث الأغاني والزغاريد التي تنطلق من كل مكان من الحضور شيبا وشبابا ونساء وأطفالا.

واصطف عدد كبير من المواطنين لرقصة، الدحية، بحماس كبير .

الرصيفة

بدأت في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، اليوم الخميس، فعاليات الاحتفال بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بانطلاق مسيرة شعبية كبيرة من أمام المتصرفية إلى موقع الاحتفال الرئيسي في مدينة الأمير محمد للشباب، شارك فيها 237 حافلة ركاب و400 مركبة صغيرة و70 دراجة.

وبدأت الاحتفالية بأهازيج شعبية ووطنية، ورفع العلم الأردني، وصور جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد.

وعبر متصرف لواء الرصيفة محي الدين العدوان، خلال تجمع المسيرة، عن فرحة وسعادة الأردنيين، بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أردني.

من جهته، جدد رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي التأكيد على معاني هذه المناسبة المبهجة على قلوب الأردنيين والمعبرة عن التشاركية بين جميع أبناء الوطن في فرحتهم بالمناسبات الوطنية العزيزة