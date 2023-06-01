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الرئيس الاميركي لولي العهد: أنت في وجداننا بهذا اليوم المليء بالفرح

منذ 4 ثواني
الرئيس الاميركي لولي العهد: أنت في وجداننا بهذا اليوم المليء بالفرح

وطنا اليوم:هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزجته جيل بايدن، الخميس، بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وسمو الأميرة رجوة الحسين.
وقالت جيل بادين، السيدة الأولى في الولايات المتحدة، في فيديو بثته، السفارة الأمريكية في عمّان عبر موقع “توتير” وإلى جانبها زوجها بايدن، “ولي العهد الحسين والأميرة رجوة تهانينا. اليوم وأنتما تبدآن حياتكما الجديدة معا نتمنى لكم مستقبلا زاهرا بالحب والسرور والصحة الوافرة”.
في حين، قال الرئيس الأميركي جو بادين مخاطبا ولي العهد، “أنت في وجداننا في هذا اليوم المليء بالفرح والاحتفال، ونحن نتطلع في السنوات المقبلة للعمل معك ومع والديك الفخورين فيك الملك عبدالله والملكة رانيا وجميع الأردنيين للاستمرار في في تعميق الصداقة بين شعبينا، وكم تمنيت حقا أن أكون معكم جميعا اليوم”.
جاء ذلك في الوقت الذي وصل سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ترافقه عروسه سمو الأميرة رجوة الحسين إلى قصر الحسينية.
وجرى اصطحاب العروسين إلى ساحة الاستقبال في الهواء الطلق ترافقهما زفة عسكرية تؤديها فرقة القوات المسلحة الأردنية مروراً بقوس السيوف.
ويعد تقليد حملة السيوف من التقاليد المستخدمة في المملكة الأردنية الهاشمية وفي بعض دول العالم، حيث استخدم هذا التقليد في زفاف جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله عام 1993، واستمر استخدامه في حفلات زفاف أصحاب السمو الأمراء.

زفة أردنية تقليدية
ويتمثل باصطفاف عدد من ضباط وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية باللباس “الدركي” بشكل متقابل، بحيث تُحمل السيوف بشكل قوسي لمرور العروسين من تحت قوس السيوف، للدلالة على حياة آمنة ومستقرة للعروسين.
تشتهر فرقة القوات المسلحة بأدائها المميز في الاحتفالات الوطنية والزيارات الرسمية والاحتفالات العسكرية. ويرتدي جميع أعضاء الفرقة الشماغ التقليدي باللونين الأحمر والأبيض، وهو غطاء رأس تقليدي للرجال، كتعبير عن الفخر بتراثهم الأردني، بالإضافة إلى زيهم الكامل


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