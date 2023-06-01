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تهنئة خاصة من الحزب المدني الديمقراطي الاردني

منذ 3 ثواني
تهنئة خاصة من الحزب المدني الديمقراطي الاردني

وطنا اليوم:يرفع الحزب المدني الديمقراطي الاردني تحت التأسيس” أصدق التهاني والتبريكات لجلالة الملك وجلالة الملكة وسمو ولي العهد والعائلة المالكة بمناسبة زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله وسموّ الاميرة رجوة الحسين .

إن هذه المناسبة السعيدة تجسد وحدة الأردنيين وتعبر عن حبهم وتقديرهم العميق للعائلة المالكة ومساهماتها الكبيرة في خدمة الوطن وشعبه وقيادة الأردن نحو مستقبل مشرق وواعد، ونشارك جميع الأردنيين الفرحة بهذا الحدث السعيد الذي يعكس قيم الألفة والتآخي.

تمنياتنا القلبية أن يكون زواج سمو ولي العهد وسموّ الاميرة رجوة الحسين بداية لحياة زوجية مليئة بالسعادة والنجاح، وأن يملأ الله حياتهما بالمحبة والتفاهم الدائمين.

وفي هذه المناسبة يجدّد الحزب المدني الديمقراطي الاردني العهد بتعزيز قيم الوحدة والتعاضد في صفوف الأردنيين، ويؤكد على التفاؤل والثقة في مسيرة ولي العهد الذي يمثل أمل المستقبل المشرق والمزدهر للأردن وابنائه العزيزين .

نسأل الله أن يحفظ الأردن وقيادته وشعبه، وأن يمن على جلالتيهما وسمو وليّ العهد بالصحة والسعادة، وأن يحقق للأردن ولأبنائه التقدم والازدهار في جميع المجالات.


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