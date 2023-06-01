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مجموعة حمادة تحتفل بمناسبة زفاف ولي العهد

منذ ساعة واحدة
مجموعة حمادة تحتفل بمناسبة زفاف ولي العهد

وطنا اليوم – نظمت مجموعة مطاعم حمادة احتفالية بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد تضمنت العديد من الفعاليات التي تعبر على الفرح والسرور بهذه المناسبة.
وقال رئيس مجلس ادارة المجموعة رائد حمادة إن زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، أدخل السرور والابتهاج إلى قلوب الأردنيين جميعاً ويعبر عن المحبة التي يكنها هذا الشعب لجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وبين حمادة ان المجموعة قامت بتوزيع اكثر من 10 آلاف علم على المواطنين بالإضافة الى تخصيص شاشات عرض في جميع الفروع لبث مراسم الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الاردنيين.
ورفع حمادة باسم العاملين بالمجموعة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله والأسرة الهاشمية بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد والآنسة رجوة آل سيف.


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