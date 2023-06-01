ختم دخول استثنائي.. هكذا استقبل الأردن القادمين للمملكة

وطنا اليوم:تفاجأ القادمون إلى المملكة منذ منتصف الليلة الماضية باستخدام ختم دخول مخصص للاحتفال بزفاف سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

ونشر النائب السابق طارق خوري صورة لأحد جوازات السفر المختوم مع بدء احتفالات المملكة بزفاف ولي العهد، والذي حمل ختماً يضاف إليه شعار “نفرح بالحسين”، وكلمة الزفاف الملكي الأردني باللغة الإنجليزية.

وفي ما يلي صورة ختم الجواز