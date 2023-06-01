وطنا اليوم:قال عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، إن نسبة الإشغال في فنادق عمّان نهاية الأسبوع الحالي وصلت إلى قرابة 78%، وفنادق المصنفة 5 نجوم في منطقة جبل عمّان وصلت إلى 95%، تزامنا مع احتفالات المملكة بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وأضاف، في تصريحات، الخميس، إن نسب الإشغال في فنادق البحر الميت وصلت لـ 85%، والبترا 66%، والعقبة 84%.
وشهدت المناسبة احتفالات لسلطة إقليم البترا، بحضور سياح أجانب أوروبيين مشاركين بالاحتفال بمناسبة زفاف ولي العهد، حيث الفرحة للأردنيين وزوار الأردن، وفق هلالات
نسب إشغال فنادق جبل عمّان وصلت لـ 95%
وطنا اليوم:قال عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، إن نسبة الإشغال في فنادق عمّان نهاية الأسبوع الحالي وصلت إلى قرابة 78%، وفنادق المصنفة 5 نجوم في منطقة جبل عمّان وصلت إلى 95%، تزامنا مع احتفالات المملكة بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.