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نسب إشغال فنادق جبل عمّان وصلت لـ 95%

منذ ساعة واحدة
نسب إشغال فنادق جبل عمّان وصلت لـ 95%

وطنا اليوم:قال عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، إن نسبة الإشغال في فنادق عمّان نهاية الأسبوع الحالي وصلت إلى قرابة 78%، وفنادق المصنفة 5 نجوم في منطقة جبل عمّان وصلت إلى 95%، تزامنا مع احتفالات المملكة بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وأضاف، في تصريحات، الخميس، إن نسب الإشغال في فنادق البحر الميت وصلت لـ 85%، والبترا 66%، والعقبة 84%.
وشهدت المناسبة احتفالات لسلطة إقليم البترا، بحضور سياح أجانب أوروبيين مشاركين بالاحتفال بمناسبة زفاف ولي العهد، حيث الفرحة للأردنيين وزوار الأردن، وفق هلالات


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