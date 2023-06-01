القبض على قاتل ثلاثيني بالشونه الشمالية

وطنا اليوم:أفادت مصادر بأن مجموعات البحث الجنائي في مديرية شرطة غرب اربد تمكنت من إلقاء القبض على قاتل شاب ثلاثيني في منطقة الشونه الشمالية.

وأضافت المصادر أن فريق تحقيقي تمكن من القبض على الجاني وضبط أسلحة نارية استخدمت في الحادثة.

ويجدر بالذكر بأن مجموعة من الأشخاص اقتحموا منزل في منطقة الشونه الشمالية مساء أمس الثلاثاء واطلقوا النار على شاب ثلاثيني واخر مما أدى إلى وفاته