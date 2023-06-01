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حرائق غابات هائلة تجتاح شرق كندا وتهدد السكان
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حافلات مكوكية لنقل المواطنين مجانا إلى مواقع فعاليات الزفاف الملكي
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وزارة الصحة تهنئ سمو ولي العهد بمناسبة الزفاف
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وزارة الصحة تهنئ سمو ولي العهد بمناسبة الزفاف
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
10:33
البوتاس العربية تهنئ بزفاف ولي العهد الأمير الحسين
10:31
ختم دخول استثنائي.. هكذا استقبل الأردن القادمين للمملكة
10:19
وفيات الخميس 01-6-2023
10:16
معاريف : جيش الاحتلال يستعد لحرب متعددة الجبهات
09:58
خطة جديدة لإنشاء نخلة كبرى تضم 80 فندقا ومنتجعا في دبي
09:54
نسب إشغال فنادق جبل عمّان وصلت لـ 95%
09:49
القبض على قاتل ثلاثيني بالشونه الشمالية
09:38
حرائق غابات هائلة تجتاح شرق كندا وتهدد السكان
09:32
حافلات مكوكية لنقل المواطنين مجانا إلى مواقع فعاليات الزفاف الملكي
09:27
مؤسسة ضمان الودائع تحتفل بمناسبة حفل زفاف ولي العهد
09:21
شركة الأسواق الحرة الأردنية تقيم احتفالية لكافة طواقم العمل بزفاف ولي العهد
07:10
وزير الدفاعي الصيني يرفض الاجتماع مع نظيره الامريكي
وفيات
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منوعات
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اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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من نحن