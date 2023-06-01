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مؤسسة ضمان الودائع تحتفل بمناسبة حفل زفاف ولي العهد

منذ ساعة واحدة
مؤسسة ضمان الودائع تحتفل بمناسبة حفل زفاف ولي العهد

وطنا اليوم:رعى مدير عام مؤسسة ضمان الودائع معتز ابراهيم بربور الاحتفال الذي أقامته المؤسسة بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والآنسة رجوة خالد السيف.

ورفع بربور بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريك الممتزجة بمشاعر الفرح والبهجة والسرور، إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدلله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف، وللعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية، متمنّياً لسموّه والآنسة رجوة حياة سعيدة وأياماً جميلة ملؤها الخير والبهجة والمسرّات،.
وأعرب عن فخره بأمير الأردن وقدوة شبابه، الفارس الهاشمي، سند وطنه وأمّته، الذي يسير على خطى عميد آل البيت جلالة الملك عبدالله الثاني.
وعبّر العاملون في المؤسسة عن سعادتهم بهذه المناسبة، متمنين لجلالته ولسموّ ولي العهد زفافاً مباركاً.

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