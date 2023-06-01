شركة الأسواق الحرة الأردنية تقيم احتفالية لكافة طواقم العمل بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:انطلاقاً من سياستها في التفاعل مع كافة المناسبات والفعاليات الوطنية اقامت شركة الأسواق الحرة الأردنية احتفالية لكافة طواقم العمل في الشركة تعبيرا عن الفرحة الوطنية الجامعة بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين المعظم ولي العهد، واشتملت الاحتفالية التي حضرها رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي واسرة الاسواق الحرة الاردنية بكافة دوائرها الاغاني والاهازيج الوطنية، تعبيرا عن مشاعر الفرح التي تعيشها المملكة بكافة فئاتها وقطاعاتها بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل الاردنيين ، واكدت الشركة ان هذه الاحتفالية التي جاءت تعبيرا صادقا من كافة اعضاء اسرة الاسواق الحرة الاردنية معربة عن اعتزازها بالمناسبة ورافعة باسمى ايات التهنئة والتبريك لمقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم وولي عهده الامين.

وداعية الله ان يكلل هذه الفرحة التي عمت على الاردن باليمن والخير والبركات .

ومثلت الاحتفالية ملتقى للعديد من الحضور والضيوف الذين اموا مكان الفعالية مشاركة عفوية صادقة مع احتفالية الاسواق الحرة الاردنية بالمناسبة.