أمازون تدفع أكثر من 30 مليون دولار غرامة انتهاك خصوصية

وافقت شركة أمازون الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة الأربعاء على دفع أكثر من 30 مليون دولار لتسوية مزاعم انتهاكات الخصوصية عبر مساعدها الصوتي “أليكسا” وكاميرات جرس الباب “رينج”.

وستطلب لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ووزارة العدل من أمازون إصلاح ممارسات الحذف الخاصة بها وتنفيذ ضمانات خصوصية أكثر صرامة لتسوية الاتهامات بأن الشركة انتهكت قاعدة قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (كوبا رول) وخدعت الآباء ومستخدمي خدمة المساعد الصوتي (أليكسا) حول ممارسات حذف البيانات.

ووفقا لشكوى قدمتها وزارة العدل نيابة عن لجنة التجارة الاتحادية، فإن أمازون “منعت الآباء من ممارسة حقوق الحذف الخاصة بهم بموجب كوبا رول، واحتفظت ببيانات الصوت الحساسة وتحديد الموقع الجغرافي لسنوات ، واستخدمتها لأغراضها الخاصة ، مع تعريض البيانات لخطر الضرر من الوصول غير الضروري”.

وقال صمويل ليفين ، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الاتحادية: “تاريخ أمازون في تضليل الآباء ، والاحتفاظ بتسجيلات الأطفال إلى أجل غير مسمى ، والاستهزاء بطلبات حذف الآباء انتهك كوبا وضحى بالخصوصية من أجل الأرباح”.

وأضاف: “لا تسمح كوبا للشركات بالاحتفاظ ببيانات الأطفال إلى الأبد لأي سبب من الأسباب”.

ودفعت أمازون 25 مليون دولار لتسوية هذه الدعوى بالإضافة إلى موافقتها على دفع 8ر5 مليون دولار لتسوية دعوى أخرى.