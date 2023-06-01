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الاردنيون يحتفلون بزفاف ولي العهد اليوم .. والموكب يجوب العاصمة عمان

منذ 3 ثواني
الاردنيون يحتفلون بزفاف ولي العهد اليوم .. والموكب يجوب العاصمة عمان

 

وطنا اليوم – يحتفل الأردنيون اليوم بزفاف أمير القلوب سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني على الانسة رجوة آل سيف، حيث سيشهد قصر زهران العامر مراسم عقد القران، ليتوجه بعدها العروسان في سيارة خاصة إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر

 

ويتألف الموكب من 20 سيارة لاند روفر حمراء ترافقها 10 دراجات نارية يستقلها 71 فردا من الحرس الملكي يرتدون جميعا أوشحة حمراء على صدورهم.

 

ويسلك الموكب، عددا من شوارع عمان التي تزينت بالأعلام وصور العروسين، وستبث محطات التلفزيون الاحتفالات على الهواء مباشرة.

 

وأولم جلالة الملك عبدالله الثاني أمس الأربعاء في مضارب بني هاشم لضيوفه من مناطق المملكة كافة بمناسبة زفاف سمو ولي العهد.

 

ورحّب جلالة الملك خلال مأدبة العشاء بالحضور “أهلا وسهلا فيكم في بيت كل الأردنيين، مضارب الهاشميين اليوم عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا”.

 

ويحظى حفل زفاف الامير باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا حيث دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسم الذي #نفرح_بالحسين ليعبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة الكبيرة الغالية.

 


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