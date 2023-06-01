ولي العهد : مضارب بني هاشم كانت وستبقى عامرة بكم ولكم

وطنا اليوم – عبّر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد عن سعادته بمشاركة الحاضرين لحفل مأدبة العشاء الذي أقيم الأربعاء بمناسبة زفافه في مضارب بني هاشم.

ونشر سموّه لقطات من الحفل، مرفقاً بكلمات الشكر والتقدير لمن وصفهم بـ”السند الذي لا يغيب والفزعة التي لا تحتاج إلى طلبها”.

وقال الحسين: “أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك، من كانوا معك وبقربك في كل لحظات الحياة، تجد في عيونهم السعادة بسعادتك والرضا لرضاك”.

وتابع سموّه “هم الأهل وأصدقاء الطفولة ورفاق العمر. والداي الغاليان، أبناء العمومة والأصدقاء المخلصون، زملاء الخدمة العسكرية والواجب، شباب الأردن الحبيب ورجالاته الذين ازدانت بهم مضارب بني هاشم اليوم التي كانت وستبقى عامرة بكم ولكم”.