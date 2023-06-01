بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ولي العهد : مضارب بني هاشم كانت وستبقى عامرة بكم ولكم

منذ 4 ثواني
ولي العهد : مضارب بني هاشم كانت وستبقى عامرة بكم ولكم

 

وطنا اليوم –  عبّر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد عن سعادته بمشاركة الحاضرين لحفل مأدبة العشاء الذي أقيم الأربعاء بمناسبة زفافه في مضارب بني هاشم.

ونشر سموّه لقطات من الحفل، مرفقاً بكلمات الشكر والتقدير لمن وصفهم بـ”السند الذي لا يغيب والفزعة التي لا تحتاج إلى طلبها”.

وقال الحسين: “أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك، من كانوا معك وبقربك في كل لحظات الحياة، تجد في عيونهم السعادة بسعادتك والرضا لرضاك”.

وتابع سموّه “هم الأهل وأصدقاء الطفولة ورفاق العمر. والداي الغاليان، أبناء العمومة والأصدقاء المخلصون، زملاء الخدمة العسكرية والواجب، شباب الأردن الحبيب ورجالاته الذين ازدانت بهم مضارب بني هاشم اليوم التي كانت وستبقى عامرة بكم ولكم”.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

06:12

لماذا منح مورينيو ميداليته لأحد المشجعين؟

06:09

عاجل: مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون المسؤولية المالية، الذي يهدف إلى رفع سقف الدين، بتأييد 314 صوتا مقابل 117 صوتا

06:05

ماذا كانت تحتوي الورقة التي قدم طفل الدبكة للملك؟

02:43

أسرة الجامعة الألمانية الأردنية تهنئ بمناسبة عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم

02:23

وزارة التربية والتعليم تقيم احتفالاً في ساحتها ابتهاجاً بمناسبة زفاف سمو ولي العهد

01:37

بلدية مادبا تباشر عملها باعادة تأهيل الطريق المؤدي من إشارة الدفاع المدني وصولاً للخطابية

00:58

تنويه: تأجيل حفل حسين الجسمي ليوم الاحد بدلا من السبت

00:42

شركة الأسواق الحرة الأردنية تقيم احتفالية تعبيراً عن الفرحة الوطنية الجامعة بمناسبة زفاف سمو ولي العهد

23:36

صالح المطلق: حزب البعث موجود في سوريا والأردن ولبنان والسودان

20:42

العضايلة: زفاف ولي العهد رسالة للأردنيين بالعودة لتقاليدنا

20:36

الجزيرة تستغني عن عبد الصمد ناصر ونانسي محجوب

20:18

ريان الشبل.. من لاجئ إلى عمدة بلدة في ألمانيا

وفيات

بعد وفاته جراء السيول.. التربية تنعى الطالب يوسف البلويوفيات الأربعاء 31-5-2023وفيات الثلاثاء 30-5-2023وفيات الاثنين 29-5-2023العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة الله