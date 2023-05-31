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أسرة الجامعة الألمانية الأردنية تهنئ بمناسبة عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم

منذ ساعة واحدة
أسرة الجامعة الألمانية الأردنية تهنئ بمناسبة عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم

وطنا اليوم – تهنئ أسرة الجامعة الألمانية الأردنية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية فيها وطلبتها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد المعظم حفظهم الله بمناسبة زفاف سموه على الآنسة رجوة آل سيف.

وبقلوب ملؤها الفرح والسرور ومملكتنا الحبيبة تعيش فرحة غامرة بمناسبة أعيادها الوطنية؛ نتمنى لهما حياة ملؤها السعادة والهناء.

دامت الأفراح عامرة في مملكتنا الحبيبة.


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