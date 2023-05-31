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وزارة التربية والتعليم تقيم احتفالاً في ساحتها ابتهاجاً بمناسبة زفاف سمو ولي العهد

منذ ساعتين
وزارة التربية والتعليم تقيم احتفالاً في ساحتها ابتهاجاً بمناسبة زفاف سمو ولي العهد

وطنا اليوم – ضمن احتفالات المملكة بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المحبوب، أقامت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء احتفالاً في ساحتها ابتهاجاً بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.
وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة باسمه والأسرة التربوية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين بمناسبة زفاف سمو ولي العهد، معربًا عن سعادته والأسرة التربوية بهذه المناسبة.
وتضمنت فعاليات الحفل الذي حضره الأمينان العامان للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات وعدد كبير من أبناء الأسرة التربوية وكوادر الوزارة على دبكات وأهازيج وأغانٍ شعبية ووطنية عبرت عن الفرحة الغامرة بمناسبة زفاف سمو ولي العهد المحبوب.
وشاركت كوادر الوزارة بفعاليات الاحتفال التي نفذتها فرق الكشافة والمرشدات، حيث تزينت الوزارة بالصور والأعلام في جو يملؤه الفرح والسعادة.

 

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